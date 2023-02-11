MSB: 'Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz açıklamasını yaptı.

MSB: 'Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.