MSB: 'Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin hudut hattında yakalandığını duyurdu.

MSB: 'Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin hudut hattında yakalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı