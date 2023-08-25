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- MSB: 'Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı'
MSB: 'Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin hudut hattında yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin hudut hattında yakalandığını duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.