MSB, 178'inci saatteki güzel haberi duyurdu

Mehmetçik'in arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da 178. saat sonra bir vatandaş daha enkaz altından çıkarıldı.

MSB, 178'inci saatteki güzel haberi duyurdu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Mehmetçik’in arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da 178. saat sonra bir vatandaş daha enkaz altından çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “178’inci saatte güzel bir haber daha. Erzincan’da konuşlu olan 3’üncü Ordu Komutanlığımızın Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında Miray Üşer isimli evladımız sağ olarak kurtarıldı. Beraberiz Türkiye” denildi.