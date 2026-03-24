MSB: Ağrı'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı’da 1 askerin kaza sonucu yaralandığını, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı / Doğubayazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askerî araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.