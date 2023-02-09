MSB çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileri ile deprem bölgesinde kullanılacak olan iş makineleri ve AFAD teçhizatı taşındığını duyurdu.

MSB çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileri ile deprem bölgesinde kullanılacak olan iş makineleri ve AFAD teçhizatı taşındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileri de deprem bölgesinde kullanılacak iş makinelerini ve AFAD teçhizatını İskenderun’a nakletmeye devam ediyor. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.