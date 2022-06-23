MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yer aldığı bir video klip paylaştı.
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör
Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) yer aldığı bir video klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İHA
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