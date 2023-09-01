MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Süper Ay' manzarasında görev yapan Mehmetçik fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma Biz ayın her hlinde, olmamız gereken yerdeyiz! notu düşüldü.

MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı
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sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ’Süper Ay’ manzarasında görev yapan Mehmetçik fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma "Biz ayın her hâlinde, olmamız gereken yerdeyiz!" notu düşüldü.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlendiği ’Süper Ay’, bu hafta Türkiye’den de görüntülendi. MSB, sosyal medya hesabından ’Süper Ay’ manzarasında görev yapan Mehmetçik fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda, "Biz ayın her hâlinde, olmamız gereken yerdeyiz!" ifadeleri yer aldı.

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