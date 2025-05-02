MSB'den 'Unutana Hatırlatırız' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk Bayrağı'nın olduğu bir fotoğrafı Unutana Hatırlatırız notuyla paylaştı.

MSB'den 'Unutana Hatırlatırız' paylaşımı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk Bayrağı’nın olduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı.

MSB, içerisinde KKTC ve Türk Bayrağı’nın bulunduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı. Ayrıca fotoğrafta bayraklar arasında, yerli imkanlarla üretilen, ATAK helikopterler de yer aldı.

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