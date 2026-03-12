MSB'den anlamlı paylaşım: 'İncirlik bir Türk üssüdür'

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü’nde nöbet tutan Türk askerlerin ve Türk bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.

