MSB'den Şehit Polis Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından Şehit Polis Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobilde şehit olan Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı yayımlandı. Şehit Polis için yayımlanan mesajda ‘Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük’ etketiyle“31 Aralık tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.