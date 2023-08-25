MSB'den şehit polis memuru Hakan Telli için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit polis memuru Hakan Telli için başsağlığı mesajı yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit polis memuru Hakan Telli için başsağlığı mesajı yayınladı.
MSB, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Hakan Telli için başsağlığı mesajı yayınladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “25 Ağustos tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.