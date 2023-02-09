MSB, deprem bölgelerinde gece boyunca yemek dağıtımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde gece boyunca vatandaşlara sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

MSB, deprem bölgelerinde gece boyunca yemek dağıtımına devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde gece boyunca vatandaşlara sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Daima milletinin emrinde olan Mehmetçiklerimiz, gece boyunca olduğu gibi bugün de deprem bölgelerinde vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor” denildi.