MSB, deprem bölgelerinde gece boyunca yemek dağıtımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde gece boyunca vatandaşlara sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Daima milletinin emrinde olan Mehmetçiklerimiz, gece boyunca olduğu gibi bugün de deprem bölgelerinde vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor” denildi.