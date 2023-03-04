MSB:'Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 k

MSB:Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi.

MSB:'Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 k
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi."