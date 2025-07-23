MSB duyurdu: '4 PKK'lı terörist daha teslim oldu'

Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 17’nci Uluslararası Savuma Sanayii Fuarı IDEF’te gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

İstanbul’da gerçekleştirilen 17’nci Uluslararası Savuma Sanayii Fuarı ’IDEF 2025’e 50 ülkeden bin 400’ün üzerinde katılımcı firma, 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 113’ü üst düzey olmak üzere 219 heyete mensup 937 heyet üyesinin katılım sağladığını söyleyen Aktürk, "Yerli ve millî savunma sanayimizin ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtılmakta, deniz, hava ve kara sistemleri, askerî teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi bin 100’ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürün sergilenmektedir" diye konuştu.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in fuar kapsamında, katılımcı ülkelerin başta Savunma Bakanları olmak üzere üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatarak, savunma sanayii, askerî eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

"Türkiye ve İngiltere Savunma Bakanları Eurofighter Typhoon için Mutabakat Zaptı imzaladı"

Tuğamiral Aktürk, Bakan Güler’in görüşmeleri hakkında bilgi vererek, "Aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile ‘Karşılıklı Askerî Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de (23 Temmuz) Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptını imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

"4 PKK’lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu duyuran Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin de kullanılamaz hâle getirildiğini bildirdi.

Hudut güvenliği faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Aktürk, son bir haftada 207 şahsın yakalandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630’a ulaşmıştır. Suriye Harekât Alanlarında devam eden ’tünel imha’ faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212’si Tel Rıfat, 286’sı Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. 21 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

"Uluslararası toplumu hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz"

İsrail’in saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuğamiral Aktürk, "7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri, sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklemektedir. İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları; sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef almakta, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal etmektedir. İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze’deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.