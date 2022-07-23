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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 289 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nisan ayında başlayan Pençe-Kilit Operasyonunda 289 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 289 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nisan ayında başlayan Pençe-Kilit Operasyonunda 289 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyinde 17 Nisan’da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 289 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini ve 330 mağara ile sığınağın imha edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir de video yayınlayan MSB, videoda operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen malzemeler ve mühimmatlara ilgili bilgilere ve görüntülere yer verdi. Yapılan açıklamada ise, “Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK’lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti” denildi.

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İHA
Editör

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