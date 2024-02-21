MSB, KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı KAAN’ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu. Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından KAAN’a ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlık paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verdi:

"Parlayan yıldızı Anadolu’nun, çağlayan sel gibi şanlı Ulus’un, Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı, sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu. Millî Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek asil milletimizi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, KAAN’ın Gök Vatan ile buluşmasında özveriyle çalışan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ’ı ve emeği geçenleri kutluyoruz."