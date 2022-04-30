MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 30.04.2022 12:17
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:37
MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından komandoların nefes kesen görevlerinden görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan video klip, “Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır” notuyla yayımlandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Öte yandan, söz konusu video klipte komandoların helikopterden inerek harekata geçişleri, su altından çıkışları, nakliye uçağına binişleri, atlayışları ve operasyonlarından görüntüler yer aldı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

3
Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

4
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

5
Planlı kesintiler devam ediyor

Planlı kesintiler devam ediyor

6
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı