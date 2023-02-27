MSB'nin deprem bölgesinde sağlık faaliyetleri aralıksız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) deprem bölgesindeki sağlık faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından sahada icra ettiği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. MSB yaşam sağlık faaliyetleri kapsamında bölgede 2 adet ambulans uçakla yaralıları diğer illere taşıdı. Seyyar sahra hastanesinde ise bin 989 hasta ağırlanırken 97 ameliyat gerçekleştirildi. MSB tarafından bölgeye nakledilen TCG BAYRAKTAR gemisinde 7 bin 195 hasta ağırlanırken 27 ameliyat gerçekleştirildi. TCG SANCAKTAR gemisinde ise bin 417 hasta ağırlanırken 8 ameliyat gerçekleştirildi. Öte yandan, 2 bin 826 yaralı ise tahliye edildi.

MSB’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda ise “Milli Savunma Bakanlığı olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak görev yapmaya devam ediyoruz. Yalnız değilsiniz yanınızdayız” ifadelerine yer verildi.