MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam edildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlar kadar, çocuklarımız için yapılan okulları ve sınıfları da önemsiyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam ediyoruz” denildi.