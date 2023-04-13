MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu
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sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2’sinin FETÖ ve 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.