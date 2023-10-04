MSB ve MEB arasında savunma sanayi için protokol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme çalışmaları için protokol imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkanlar dahilinde istihdamını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. MEB Başöğretmen Salonu’nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, meslek liselerine ilişkin yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle 2014 yılında temellerini attığınız meslek liselerine bugün biz Millî Savunma Bakanlığı olarak gönüllü bu liselerin bizim kurumlarımıza hizmet edecek şekilde açılması amacıyla sizinle böyle bir protokolü imzalamak için huzurlarınızda bulunuyoruz. Ben inanıyorum ki ihtiyacımız olan, kendi kurumlarımızın profesyonel insanlarla bu hizmetleri yürütebilmemiz için bu meslek liselerinin çok ciddi katkısı olacak bize. Biz de sizlerin katkısıyla kuracağımız bu meslek liselerinde en üst düzeyde eğitim verilmesine, onların ufuklarını her konuda açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de son 12-13 yılda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi bir farkındalık oluşturmaya çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bilhassa 2014 yılından itibaren meslek liselerinin sektörün ihtiyaçları ve yeni iş alanları doğrultusunda geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bunu yaparken de iki tane aslında amacımız var. Bunlardan bir tanesi yetiştirdiğimiz öğrencilerin salt teorik eğitimde kalmaması, pratikte de iç içe olması ve bu vesileyle de ihtiyaç duyulan iş gücünü oluşturmayı önceliyoruz. İkinci önceliğimiz de meslek lisesini tercih etmeyen öğrencilerimize de meslek liselerini cazip hâle getirmeye çalışıyoruz. Hem istihdam hem yeni iş alanları itibarıyla meslek lisesini tercih etmesini istediğimiz öğrencilerimize bir rehberlik yapmaya da çaba sarf ediyoruz. 2014’ten sonra meslek liseleriyle ilgili atılan adımlarda ana motivasyon unsurlarımız bunlardı” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda 2014 yılında iş yerinde eğitim almak isteyen öğrencilere asgari ücretin üçte biri ve yüzde ellisi oranında destekler vermeyi yasalaştırdıklarını hatırlatan Bakan Yusuf Tekin; meslek liselerinin belli bir formata kavuştuğunu, sektörün ihtiyaç duyduğu hemen her alanda tematik meslek liseleri oluşturmaya başladıklarını kaydederek “Bugün de sizlerle yapacağımız iş birliği de aslında bu iki motivasyon unsurumuzun bir parçası İnşallah sizin bu anlamda ihtiyaç duyduğunuz personeli temin edecek adımlar birlikte atmış olacağız" dedi.

Bakan Tekin, mesleki eğitim alanında yaptıkları bu iş birliğinden dolayı Bakan Yaşar Güler’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Bakanlar Yaşar Güler ve Yusuf Tekin tarafından imzalandı.

MSB’nin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor

İmzalanan protokolle; Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde belirlenecek okullarda veya Millî Savunma Bakanlığının tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi amaçlanıyor. Protokol; MSB yerleşkesinde veya MSB’nin tahsis edeceği tesislerde okulların açılması ve yapımı tamamlanan okulların MEB’e teslim edilerek eğitim ve öğretime kazandırılması; alan öğretim programlarında yer alan sertifika programlarının ve yüz yüze/dijital eğitim materyalinin MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması; alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi; atölye/laboratuvarların yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması; atölye/laboratuvar derslerinin öğretmenler ile birlikte uzmanlar tarafından verilmesini kapsıyor.

Ayrıca protokol; öğrencilere AFGM, TGM ve MKE iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki eğitim/staj imkanı sağlanması, belirlenen kritereler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere temrinlik malzeme desteği sağlanması; okullardan mezun olan öğrencilerin MSB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak imkanlar dahilinde istihdamına destek sağlanması; mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetlerin düzenlenmesi gibi hususları kapsıyor.