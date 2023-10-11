MSD'den Türkiye'ye klinik araştırmalar alanında önemli Ar-Ge yatırımı

Türkiye’de daha çok yeni ilaç ve aşı geliştirilmesi ve erişiminin artırılmasını hedefleyen MSD Türkiye, MSD’nin global klinik araştırmalar operasyonundaki üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği Hacettepe Üniversitesi ziyaretiyle, klinik araştırmalar alanındaki mevcut iş birliklerini ileriye taşımayı hedefliyor.

2022 yılında, yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL fon aktararak 110’dan fazla global klinik araştırmanın Türkiye’de yürütülmesine destek olan ilaç şirketi, bir yılda yaklaşık üç bin gönüllüye yenilikçi ilaç ve aşı klinik çalışmalarına erişim imkânı sağlarken, hekimlere de yenilikçi ilaç ve aşıların geliştirme süreçlerine katkıda bulunma imkânını tanıdı.

Hayatları kurtarma ve iyileştirme misyonu ile 130 yılı aşkın süredir dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaçlar ve aşılar sunan, yaşam için keşfeden MSD, ilaçta Ar-Ge’nin büyük bölümünü oluşturan klinik araştırmalar alanında Türkiye’de yaptığı yatırımlara devam ediyor. Onkoloji, hematoloji, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, immünoloji, hepatoloji, enfeksiyon, HIV, COVID-19 ve aşı gibi geniş bir tedavi alanında 110’un üzerinde aktif klinik çalışma yürütmekte olan MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Operasyonu, son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde büyüme ile Türkiye’deki üniversite-sanayi iş birliğinde yeni fırsatlar oluşmasına katkı sağlıyor.

Türkiye’de endüstri destekli klinik araştırma yürüten merkezler arasında bulunan Hacettepe Üniversitesi ile yapılan uluslararası iş birliğini ileriye taşımak isteyen ilaç şirketi, kurumun dünyada klinik araştırmalar alanında en saygın klinik araştırma merkezleri ile aynı kulvarda yer almasına destek olmayı amaçlıyor. Bu amaçla gerçekleştirilen kurum ziyaretine, MSD Türkiye Ortadoğu ve Mısır Klinik Araştırmalar Direktörü A. Betül Erdoğan Sarılıcan, MSD Klinik Merkez İş birlikleri Global Lideri Paul Duffy, Onkoloji, Genel Tedaviler, Enfeksiyon ve Aşı alanlarından sorumlu MSD Klinik Bilimler ve Çalışma Yönetimi Başkanları Andrea Perone, Christina Salerno ve Elizabeth Destosiers başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

“Hedef: Türkiye’yi klinik araştırmalar alanındaki yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirmek”

Gerçekleştirilen uluslararası iş birliği ile ilgili olarak MSD Türkiye Ortadoğu ve Mısır Klinik Araştırmalar Direktörü A. Betül Erdoğan Sarılıcan, “Şirketimiz, küresel vizyonu kapsamında klinik araştırmalara büyük bir önem veriyor ve kurduğu iş birlikleriyle şu an tüm dünyada yaklaşık 19 bine yakın merkezde toplam 276 çalışmada yaklaşık 140 bin gönüllüyle yenilikçi tedavileriyle klinik araştırmalarını yürütüyor. Şirketimizin üst düzey yöneticileriyle, Hacettepe Üniversitesi’ne yaptığımız ziyaret, Türkiye’yi global klinik araştırmalar alanında daha ileriye taşıyacaktır. Klinik araştırmalar ekonomi, sağlık ve bilim alanlarında ülkemiz için yüksek katma değer üretmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Ülkemizin global Ar-Ge yatırımlarından daha fazla pay alması, Türkiye’de yeni ilaç ve aşı geliştirilmesinin artırılması, daha çok sayıda akademisyenin bilimsel çalışmada yer alması ve bilimsel bilginin artması ve sonuçta daha yüksek sayıda hastanın yenilikçi tedavilere ve aşılara erişiminin sağlanması konusunda Türkiye’nin katkı sağlaması demektir. Bu örnek iş birliği ile üniversiteyi küresel arenada görünür kılacağımıza ve ülkemizi klinik araştırmalar alanındaki global yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirmeye katkı sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Hacettepe ile daha yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum”

MSD Klinik Merkez İş birlikleri Global Lideri, Paul Duffy, “Şirketimizin klinik araştırma portföyü son derece zengin, derin ve çeşitlidir. Bu portföydeki tedavi ve aşılar için klinik araştırmaların tamamlanması ve hastalarımızın bu ürünlere erişimini destekleyebilmek adına uzun vadeli iş birlikleri oluşturmalıyız. Üniversite, halihazırda klinik araştırmalarımıza verdiği destek sebebiyle çok değerli bir klinik araştırma ortağıdır. Üniversitenin, MSD’nin portföyünde yer alan klinik araştırmalara destek veren Uluslararası Klinik Araştırma Merkez İş birliği projemize resmi olarak katılmayı kabul etmesinden dolayı minnettarız. Bu merkez, bilimsel çalışmayı en yüksek kalitede desteklemek için gereken tüm önkoşullara sahiptir. Hacettepe’yi ziyaret etme, ekibin birçok üyesiyle gelecekteki planları tartışma ve şu anda bu kurumda klinik araştırmaları nasıl desteklediklerine şahit olma fırsatı bulduğum için çok memnunum. Üniversitenin ile böyle bir uluslararası ağın parçası olarak daha yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Hacettepe Üniversitesi 19 bin merkez arasında ilk 31’de

Verilen bilgiye göre, 2018 yılında MSD Türkiye ile Lokal Bilimsel İş birliği Anlaşmasını hayata geçiren üniversite, 2022 yılından beri şirketin klinik çalışma yürüttüğü yaklaşık 19 bin merkez arasından, hem farklı tedavi alanlarında yürüttüğü toplam klinik araştırma sayısı, hasta alım performansı ve veri kalitesindeki başarısı hem de tüm tedavi alanlarında bünyesindeki araştırıcıların alanlarına yön veren akademisyenler olması sebebi ile ‘Global Merkez İşbirliği’ projesine dahil olan 31 merkez arasında yer alıyor. Mevcut iş birliği sayesinde onkoloji, hematoloji, enfeksiyon/aşı, kardiyovasküler hastalıklar, immünoloji, endokrinoloji, solunum gibi alanlarda yürütülen 89 klinik faz çalışması yüzlerce gönüllünün yenilikçi tedavi ve aşıların klinik araştırmalarına erişim imkânı sunuyor. Bunun yanı sıra kurum bünyesindeki akademisyenler, tedavi alanlarında sunulan yeni tedavi seçenekleriyle bilimsel değerlendirme yapma imkânına sahip oluyor. Bu toplantı ile üniversite ve MSD arasındaki global iş birliğinin ilk sonuçları değerlendirildi ve karşılıklı geribildirimler ile gelecek dönem planlamaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

2022 yılında şirketin ‘Global Klinik Araştırma Merkez İş birliği’ projesine dahil olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, “Üniversite olarak sağlık alanında, özel olarak da klinik araştırmalar konusunda sahip olduğumuz öncü rolümüzün, şirket ile yapılan bu iş birliği sayesinde daha da güçlendiğine inanıyorum. Bugün gerçekleşen toplantıda bu projenin ilk sonuçlarını gördük. Her iki kurum arasında var olan karşılıklı güven, bilgi paylaşımı ve uyum sayesinde; bu projenin hem üniversitemize hem de ülkemizin klinik araştırmalardaki rolüne katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Ünal; gerçekleşen toplantı ile ilgili, “Bugün 2022 yılında şirket ile hayata geçirdiğimiz Global İşbirliğinin her iki kuruma etki ve katkılarını değerlendirdiğimiz ve projenin gelişimi için her iki kurumun planlamalarını dinleme fırsatı bulduğumuz bir toplantı gerçekleştirdik. Klinik çalışmalarda büyük bir özveriyle ve cesaretle yer alan, yenilikçi tedavilerin izini süren tüm Hacettepeli bilim insanlarımıza bu iş birliğine sağladıkları katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketin katkılarıyla dahil olduğumuz bu uluslararası iş birliğinin faydalı sonuçlarını görmeye devam edeceğimizi ve üniversitemizin klinik araştırmalarda küresel alandaki pozisyonunu güçlendirmeye devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.