MSKÜ'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis ve Malatya illerinde yoğun bir şekilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve MSKÜ öğrencilerine yönelik yardım ve destek faaliyetleri devam ediyor.

MSKÜ yönetimi depreme ilişkin kriz masası oluşturarak ilk günden itibaren koordineli olarak çalışmalarına başladı. Başta Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve asistanları olmak üzere AFAD gönüllüleri, AFAD ile aynı gün yola çıkarak ve deprem bölgesinde çalışmalarına başladı.

Deprem felaketinin yaşanmasının ardından kan bağışı ve ayni yardım kampanyası başlatılarak bölgeye destek çalışmaları başlatıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına iletilmek üzere Kötekli Kampüsü Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi’nde yardımlar kabul edilmeye devam ediyor.

MSKÜ, depremden etkilenen öğrencilerini tek tek arayarak durumları hakkında bilgi aldı. Deprem bölgesinden Muğla’ya dönmek isteyen öğrencilere, ulaşım ve kalacak yer konusunda destek verileceği iletildi. İletişim kurulamayan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim-öğretimin başlama tarihi 27 Şubat 2023 olarak güncellendi. Depremden etkilenen öğrenciler için eğitim-öğretim ile ilgili bütün konularda ihtimam gösterileceği bilgisi verildi.