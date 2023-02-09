MSKÜ Dr. Öğretim Üyesi Aksoy 'Muğla bölgesinde aktif 4 fay hattı var'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy, 4 aktif fay hattı olan Muğla bölgesinin görebileceği en yüksek deprem ölçeğinin 7,2 olacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Ege Bölgesini kapsayan Batı Anadolu Fay hattında yer alan Muğla’nın en önemli fay hattının Muğla-Yatağan fay hattı olduğu açıklandı. Muğla civarında en büyük ölçekli depremin 1941-1944 yıllarında meydana geldiğini belirten Dr. Murat Ersen Aksoy, bu bölgenin görebileceği en yüksek ölçeğin 7,2 olacağını açıkladı.

“Muğla bölgesinde aktif 4 fay hattı var”

Dr. Murat Ersen Aksoy, “Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye’de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir. Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var. Aktif fay olarak haritalara göre Burdur Fethiye fay hattımız var, Gökova fayı, Muğla-Yatağan fayı ve Milas fayı. Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin” dedi.

“Bölgede en büyük deprem 7,2 şiddetinde olur”

Muğla bölgesindeki fay hatlarının yıkıcı bir deprem üretmek için Duyulan sürenin uzun olabileceğini belirten Aksoy, “Muğla-Yatağan fayı son depremi bundan 500 yıl önce meydana geldi. Bu da oldukça uzun bir süre sayılır. Buradaki faylar daha yavaş çalışan bir fay sistemleri. Bu fayların yeniden yıkıcı bir deprem üretmek için ihtiyaç duydukları süre biraz daha uzun olabiliyor. Fakat bunları sayısal olarak daha tanımlayamadık. Muğla civarında en yakın deprem 1941 ve 1944 yıllarında meydana geldi. Yaklaşık 6 büyüklüğünde iki ayrı deprem bunlar. Bizler depremleri büyüklük üzerinden konuşuyoruz. Muğla-Yatağan fayı toplasanız 50 kilometrelik uzunluğa sahip. Her iki fay da kırıldığı takdirde 7,2 büyüklüğünde depreme ulaşabilir. Bizim bu bölgede görebileceğimiz deprem 7,2 büyüklüğünde olacaktır. Bizim bilmediğimiz fay burada Gökova fayı. Muğla-Yatağan fayına göre biraz daha uzun bir fay. Bu alanda oluşabilecek deprem büyüklükleri biraz daha yukarı çıkabilir. Gökova fayı deniz içerisinden geçmekte. Bu fay üzerinde çok çalışılmamış bir fay. Ören civarında yapılmış kazılar var. Bu fay üzerinde o bölgede de geçmişte deprem tespit edilmiş. Bu bölgede de 500 yıldır bir deprem meydana gelmemiş” dedi.