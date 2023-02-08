MSKÜ tarafından deprem bölgesinde yemek hizmeti verilecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından deprem bölgesinde günlük üç öğün yemek hazırlanmak üzere erzak ve aşçılar yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından günde 3 öğün yaklaşık 10 bin kişiye yetecek mutfak ekipmanları, aşçılar ve yemekte kullanılacak malzemeler deprem bölgesinde hizmet vermek üzere yola çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta yaşadığımız deprem felaketine biz de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak deprem alanında mutfak tesis ederek katkı yaparak yardımcı olmak istiyoruz. Kuracağımız mutfak 3 öğün ortalama 10 bin kişiye yemek hizmeti verilecek ve 3 öğün olarak hazırlanacak. Mutfağımız enkazlar kaldırılana kadar deprem bölgesinde kalmaya devam edecek” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim Görevlisi Vedat Görler, "Bizler idari birimler ile bir görüşme yaptık sonrasında depremden zarar gören bölgelerimizden birisinde 3 öğün yemek kapasitesinde hazırlıklarımızı tamamladık. Ondan sonra sosyal medya adreslerimizden de paylaşımlar yaptık. Rektörlüğümüz ve Valilik onayladı. AFAD merkezinden de onay alarak Adıyaman’a yola çıkacağız. Orada ihtiyaç sahibi insanlara yemek üretimi yapacağız” dedi.