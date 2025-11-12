MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu şehit ailesini ziyaret etti: 'Fedakarlıkla çalışan çok sevdiğimiz bir komutanımızdı'

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın evine taziye ziyaretleri devam ediyor. 41 yaşındaki 1 çocuk babası Korkmaz’ın ailesine Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Acımız büyük 20 kahraman vatan evladını kaybettik. Bunların içinde Gökhan Yarbayımız bizim Hava Harp Okulu’nda 2 senedir görev yapan fedakarlıkla çalışan çok sevdiğimiz bir komutanımızdı. Ailenin acısı hepimizden daha büyük ve zor. İlk önce ülke millet olarak vazifemizi yapmamız lazım. Cenazeler geldikten sonra cenazeler defnedilecek. Daha sonra isimlerinin yaşaması için bütün kurumlar ellerinden geleni yapacak. Türk milletinin başı sağ olsun. Onlar Türk bayrağının şanla şerefle dalgalanması için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında görev icra ederken dönüşte böyle elim bir kaza oldu. Cenazelerin defni ile ilgili herhangi bir gelişme yok. O basına duyurulacak. Bütün cenazelerin Gürcistan’dan alınıp getirilecek. Nereye defnedilmesi isteniyorsa ailelerle görüşülüyor. Savunma Bakanlığı’mız bu konuda çalışmayı yapıyor. Bu bir süreç. Daha herhangi bir bilgi gelmedi. Biz üniversite olarak da kendi mensuplarımız için takip ediyoruz. Mekanları cennet olsun Türk Milleti’nin başı sağ olsun diyoruz" dedi.