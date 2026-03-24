MSÜ sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın açıklandığını duyurdu.
ÖSYM, 2026 yılı MSÜ değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli avunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05’ten itibaren, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.