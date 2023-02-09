MTOSB afet bölgesine 4 tır yardım ulaştırdı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) yönetimi ve sanayiciler, deprem bölgelerine 4 tır ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen ve 10 binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremler sonrasında Türkiye’de büyük bir seferberlik başladı. Bu seferberliğe MTOSB de destek verdi. MTOSB Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda MTOSB sanayicileri el ele vererek temel gıda ürünleri başta olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda 4 tır dolusu ürünleri Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine ulaştırdı.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yaptığı açıklamada, "10 ilimizde yaşanan afet nedeni ile oldukça üzgünüz. Türkiye adeta tek yumruk olmuş durumda. Bizler de MTSOB olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız. Bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Devletimiz ve milletimizle el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız. Metanetli olup birbirimize sarılmaktan başka çaremiz yok. MTOSB olarak gerek yardım kolileri gerekse geçici barınma alanları olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.