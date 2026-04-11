MTSK uygulama alanına dikkat çeken ziyaret
Silivri'de MTSK uygulama alanına gerçekleştirilen ziyarette, sınav ve eğitim süreçlerinde etkinlik ile güvenlik vurgusu öne çıktı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya ile İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) uygulama alanını ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemede, uygulamaların etkin, düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.
Trafik güvenliği vurgusu yapıldı
Ziyaret kapsamında yetkililer, sürücü adaylarının eğitim süreçlerinde trafik güvenliği bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Uygulama alanındaki işleyiş hakkında bilgi alan Büzkaya ve Damat, eğitimlerin sahadaki niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Eğitim kalitesinin artırılması ele alındı
Yapılan görüşmelerde, sürücü adaylarına verilen eğitimin daha verimli hale getirilmesi, uygulama süreçlerinde güvenlik standartlarının korunması ve trafik kurallarına yönelik farkındalığın artırılması konuları ele alındı.