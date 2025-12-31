MTV'ye 2026 Ayarı: Artış Oranı Yüzde 18,95 Olarak Belirlendi

Yeniden Değerleme Oranında İndirim Yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranında indirime gidildi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 18,95 olarak uygulanacak. Düzenleme, hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari taşıt kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni Tarifeler 1 Ocak’ta Yürürlükte

Karara göre, belirlenen yeni MTV tutarları 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Böylece araç sahipleri, 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini güncellenen oranlar üzerinden gerçekleştirecek.

Yetkililer, yapılan indirimin yeniden değerleme oranının bütçe dengeleri ve ekonomik göstergeler gözetilerek belirlendiğini ifade ederken, MTV’ye ilişkin detaylı tutarların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.