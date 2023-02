Mübadele hatıraları yüz yıl sonra Gemlik'te yaşatılıyor

Gemlik Belediyesi 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Gemlik’e gelenlerin hatıralarını yaşatmak için ilçenin tanınan doktorlarından Seyfi Arkan’ın evini restore ederek, anı ve mübadele evinin açılışını gerçekleştirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, barışın toplumlar için çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı. Daha önce ilçede yaşayan ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak adına sinema festivali düzenleyen ve hatıralarını kitaplaştıran Gemlik Belediyesi, şimdi de yenileme çalışmasını bitirdiği üç katlı ahşap binanın Dr. Seyfi Arkan Anı ve Mübadele evi olarak açılışını gerçekleştirdi. Bu evde yapılan mübadele sonucu Gemlik’e gelenlerin ve Gemlik’ten gidenlerin kişisel eşyalarının yanı sıra Doktor Seyfi Arkan’ın motoru ve sağlık ekipmanları da sergileniyor.

Açılışa; Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Nea Kios Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kianos Alexandros, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Gemlik Girit ve Rumeli Derneği Başkanı Ahmet Çakmak ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

“Barış ağzınızdan hiç eksik olmasın”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mübadele ile Türkiye’ye gelenlerin yine böyle bir yağmurlu günde Gemlik’e ayak bastıklarını ifade ederken, “Barış ağızınızdan hiç eksik olmasın, bunu her zaman söylüyorum. Her yaşanan acı için gözyaşı damlası döktüğünüzde, her bir damla için tek dileğiniz barış olsun. Umarım ne bizim milletimiz ne de başka bir halk böyle acıları tekrar yaşamaz. Burası Doktor Seyfi Arkan anı ve mübadele evi olarak kullanılacak. Her ziyaretinizde unutmayacağınız tek şey elbette ki barış olsun” dedi.

“Emperyalizm boş durmuyor”

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ise, emperyalist güçlerin hiçbir zaman boş durmadığını, 1920’li tarihlerde suyun iki tarafındaki insanların birbiriyle kavga ettirildiğini belirterek, “İnsanlar hatıralarından kopmak zorunda kaldılar. Bunları tekrar yaşamamak için bu hatıraları canlı tutmamız lazım” dedi.

“Bir kez daha Gemlik’te olmaktan mutluyum”

Nea Kios Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kianos Alexandros, ise bir kez daha Gemlik’te olmaktan mutlu olduğunu belirterek, bu müzenin açılması burada yaşayan atalarımıza ve mübadele sonrası buraya yerleşen atalarınıza şükranlarımızı sunmak için mükemmel bir girişim olmuştur“ dedi.

Girit ve Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Ahmet Çakmak ise müzenin yapımında emeği geçen Gemlik Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Dr. Seyfi Arkan Anı ve Mübadele Evi açıldı.