1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi döneminde yaşananları anlatmak, göç edenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul Valiliği tarafından desteklenerek Silivri Belediyesi’nin çalışmalarıyla hayata geçirilen Mübadele Müze Evi, yarın hizmete açılıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde saat 16:00’da düzenlenecek olan törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılacak