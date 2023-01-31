Mübadelenin 100. yılına özel anma programları düzenlendi

Mübadelenin 100. yılına özel anma programları düzenlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Mübadelenin 100. yılına özel anma programları düzenlendi

MÜBADELEDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Nüfus Mübadelesinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Silivri sahilinde, mübadele döneminde hayatını kaybedenler için denize çelenk bırakıldı. 