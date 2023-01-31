Mübadelenin 100. yılına özel anma programları düzenlendi

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin 100. yıl dönümü nedeniyle Silivri&rsquode bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi. Program kapsamında mübadele döneminde hayatını kaybedenler için Silivri sahilinde denize çelenk bırakılırken, Oğuz Aral Sergi Salonunda oluşturulan 1. Kuşak Silivri Mübadilleri Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi. Ayrıca &ldquoKaybedilmiş Toprakların Aziz Hatıraları&rdquo isimli mübadele belgesel gösterimi ile Silivrililere mübadele yıllarının hikâyesi anlatıldı.