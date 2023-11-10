Mudanya 10 Kasım'da tek yürek

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde Mudanya’da hayat durdu. Mudanya, Ata’sını saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.

Mudanya, "Özgürlüğü ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı. Anma etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılananma programıyla devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri, düşünceleri, ilkeleri ve devrimleri ile kalplerde sonsuza kadar yaşayacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Türk milletinin kurtuluş ve varoluş mücadelesinin en büyük kahramanını, bağımsızlık ateşini yakan ebedi komutan, eşsiz devlet adamı büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; gururla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. En büyük eseri Cumhuriyet, sonsuza dek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya, Güzelyalı ve Tirilye’de Atatürk ve şehitler anısına lokma ikramı gerçekleştirildi.