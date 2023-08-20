Mudanya 5. Kitap Fuarı 'Cumhuriyet ve Demokrasi' temasıyla başladı

Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nın beşincisi ’Cumhuriyet ve Demokrasi’ temasıyla başladı.

Fuarın ilk oturumunda, Onur Konuğu Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu, siyasetçi Güldal Mumcu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ÇGD Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal’ın moderatörlüğünde ’100. Yılında Cumhuriyet’i Sonsuza Taşımak’ söyleşisinde Bursalılarla buluştu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılının tam demokrasiyle taçlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Türkyılmaz, “Karanlık için bu ülkenin her türlü değerlerini kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İnsanı insan yapan tüm değerlerin özgür bırakılması gerekiyor. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz. Basın özgürlüğü demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biri. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli kalemlerden Uğur Mumcu’nun anısını yaşatan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adına bu yıl onur konuğumuz Güldal Mumcu oldu. Çünkü Mumcu gazeteciliğine sahip çıkmak, aynı zamanda demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkmaktı. Cumhuriyetin 100. yılında halkı aydınlatmak, Cumhuriyeti ayakta tutmak gibi bir misyonu olan gazetecilerden, gazeteciliğin bedelini ödediği için bugün aramızda olamayan Barış Pehlivan’a da özgür ve aydınlık günlerde buluşmak dileğiyle selamlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenlenen kitap fuarının o yılki gündemine dikkat çektiğine değinen Türkyılmaz, “Mudanya Kitap Fuarı geleneksel hale geldi. İlkini düzenlediğimizde ben orada söylemiştim, o zamanki temasıyla Türkiye’nin guncel konuları ile ilgili ’Gelenler, Gidenler ve Kalanlar’ göç temalıydı. Her sene bir tema çatısı altında devam etti. Bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle ’Cumhuriyet ve Demokrasi’ temasıyla 5’incisini düzenlemiş olduk” dedi.

“Kitap fuarını yılda birden fazla yapabiliriz”

Kitap fuarı başta olmak üzere kültür ve sanatta yapılan projelerin ses getirir hale geldiğini söyleyen Türkyılmaz, “Bu sene yoğun bir katılımın çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyorduk. Stantlar açılmaya başlandı ve çok büyük bir ilgi var. Bu ilginin her geçen gün artacağına da inanıyorum. Kitap fuarı Mudanya’ya çok yakıştı. Bursa’daki hemşehrilerimiz Mudanya’da kitap fuarı ne zaman yapılacak diye bekliyorlar. Biz de ne mutlu diyoruz, bu kitap fuarını eksiksiz ve olumsuzluklar yaşamadan en güzel şekilde gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Mudanya’mız güzelliklerle buluşmaya başladı. Eğitimden sanata, kültürden sağlığa projelerimiz ile birlikte Mudanya’mız bu güzellikleri yaşamaya başladı. Kültür ve sanatta yaptığımız hamleler ses getirir hale geldi. Biz de daha iyisini nasıl yaparız arayışındayız. 5’incisini düzenlediğimiz kitap fuarı da bunlardan bir tanesi. Seneye 6’ncısını düzenlediğimizde daha iyisini yapmak için çalışacağız. Eksikliklerimizi, varsa hatalarımızı görerek önümüzdeki senenin hazırlıklarına başlayacağız. Senede bir kere yapıyorsak, senede birden fazla tekrarlama durumu olabilir. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

“Uğur Mumcu bu ülkeyi yılmaz kalemiyle aydınlattı”

Fuarın Onur Konuğu Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu ve siyasetçi Güldal Mumcu ise, “Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te bir suikast sonucu bombayla hayatına son verildi. O bir gazeteciydi, halkın gerçekleri öğrenmesi yolunda hayatını veren Cumhuriyetçi bir gazeteciydi. Halkın haber alma hakkına saygılı bir gazetecilik yapan Uğur Mumcu neden öldürüldü? O bu ülkeyi hayali ihracat ile soyanları yazdı. Tarikat siyaset, ticaret üçgenini ifşa etti. Halktan gizlenen birçok konuyu sordu, soruşturdu. Bugün onun yazarak halkı bilgilendirdiği konuların nasıl isabetli olduğunu öğrendik. Tarikatların siyasetteki ayağı kesildi mi? Hayır. Adını bilmediğimiz birçok başka tarikatın siyaseten önü açılıyor, hızla bir İslam cumhuriyeti olma yolunda ilerliyoruz. Devletin önünü açtığı Hizbullah da Meclis’e girebildi. Türkiye’nin hafızasını canlı tutması, bugünlere nerelerden geçerek geldiğimizin anlaşılması için kurduk vakfımızı. Acımızı bal eyledik, isyanımızı dirence çevirdik. Yılmadık. Bu ülkeyi yılmaz kalemiyle aydınlattı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

27 Ağustos tarihine kadar Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek olan kitap fuarı çerçevesinde 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçi okurlarıyla buluşacak.