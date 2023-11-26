Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 3. döneme aday

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden göreve talip olduğunu açıkladı. CHP Mudanya ilçe binasında aday adaylığını açıklayan Türkyılmaz, “Mudanya’da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Emin ellerde olan Mudanya kazanmaya devam edecek” dedi.

Mudanya’da üçüncü dönem görev yapmak için resmi aday adaylığı başvurusunu yapan Hayri Türkyılmaz’ın basın toplantısına eşi Gülbahar Türkyılmaz, partililer, meclis üyeleri ile Mudanyalılar katıldı.

CHP Mudanya İlçe binasını dolduran partililere seslenen Hayri Türkyılmaz, göreve başlarken Mudanyalılara verdiği sözleri hatırlatarak, "Bugün benim için önemli bir gün. 10 yıl önce Mudanyamıza hizmet noktasında girdiğim ön seçimi tüm engellemelere rağmen kazandım ve ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde 25 yıl aradan sonra CHP’den Mudanya Belediye Başkanı seçildim. Kültürden sanata, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiğim gibi hayata geçirdim. Kentimizin geleceğini şekillendiren projelerimizi değerli hemşehrilerimle buluşturduk. Sponsor kullanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalıştık. Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Ürettiğimizi hakça paylaştık, büyüttük. Unutmayın ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar.30 Mart 2014’te gururla diktiğimiz CHP bayrağını bir daha indirmemek üzere görev yaptık, görev yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Bugün; kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir şehir oluşturmuş olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sosyal Tesisi, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etabını tamamladık. Tirilye Sanat Evi, Taş Mektep Akademi, Mudanya Hal Kahveleri, Kumyaka Çevre Sağlıklaştırması, Cumhuriyet Gençliği Spor ve Kültür Evi, Orhan Kemal Kütüphanesi, Ekopark Projesi, Bademli Hanımeli İmece Evi, Halitpaşa Kapalı Pazaryeri gibi söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik. Mütareke Meydanı- İsmet İnönü Parkı’nı yeniledik. ‘Topraktan Halka, Tarladan Sofraya’ projesiyle Mudanya’da toprağın bereketini hakça paylaşıyoruz. Belediyemize ait arazi ve parklardan topladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiriyor, Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Şimdi de belediyeye ait arazilerimizde dönüşümlü olarak ay çiçek ve buğday ekip, elde edilen ürünleri yine ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi, projelerimizi tamamladık. Mudanyalıların başını öne eğdirmemiş, her zaman gurur duyacağı bir belediye başkanı olarak görev yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Mudanya için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.