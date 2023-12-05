Mudanya Belediye binası tahliye ediliyor

Mudanya Belediye binası, yıkılma riskine karşı tahliyesine başlandı. Dün yaşanan depremin ardından içeri girmeyen çalışanlar, bugünde işe geldiklerinde ise tahliye ile karşılaştı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışanların vatandaşlara diğer ek binalarda hizmet vereceğini açıkladı.

Bursa’da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya’da belediye binası çatlakların oluşmasının ardından boşaltıldı. Dün çalışanların bir kısmı izinli sayılırken, bugün işe gelenler ise yıkılma riskine karşı içeri alınmadı. Vatandaşların kısa süre beklemesinin ardından, belediyenin alt tarafından bulunan tek katlı binalarda hizmet almaya başladı. Binanı girişindeki bazı eşyaların taşınmasına ise, çalışanlar da yardımcı oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, merkez üssü Mudanya olan depremin ardından belediyenin boşaltılan ana hizmet binası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süre içerisinde belediye hizmetlerinin aksamaması adına çalışmaların diğer ek hizmet binalarında devam edeceğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Mudanyalı hemşehrilerimizden de bu konuda anlayış bekliyor, çalışmalarımızı sürdüreceğimiz ek hizmet binalarımıza müracaat etmelerini rica ediyoruz. Depremin kuşkusuz en çok zarar verdiği bina, 1976 yılında yapılan ve geçmişte güçlendirme de yapılmış olan belediye ana hizmet binamız oldu. Üniversitesi’nin desteğiyle hızlı tarama ile bina tespitine başladık. Ana hizmet binamız 1999 depremi öncesi yapılardan olması ve risk puanı yüksek olması sebebi ile bu projemiz kapsamında hızlı tarama testi yapılacak öncelikli binalarımızdan biriydi. Bu süreçte belediye binası için yeni yer arayışına girdik ve yeni belediye binamızı Çağrışan Mahallemiz için hazırladığımız Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planlarında ‘belediye hizmet alanı’ olarak ayırdığımız alanda yapmayı planladık. Yine bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile koordineli Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde Mudanya’nın sahip olduğu afet potansiyelini belirlemek için sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu mahallelerimizden biri olan Siteler Mahallemizden başlamak üzere mikro bölgeleme çalışmasını başlattık. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz tarafından alt yapı çalışmaları tamamlandı. Siteler Mahallesi 76.60 hektar alanda mikro bölgeleme çalışması için ihale dosyamızı hazırladık” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi olarak uzmanların yaptığı açıklamaları dikkate alarak, ilçe genelindeki mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için ‘Hızlı Tarama Yöntemi’ başvurularını da almaya başladıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Öncelikli olarak Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı ve Ömerbey mahalleleri bölgesinde ücretsiz olarak uyguladığımız çalışma için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapıldı. Marmara Bölgesi’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Deprem ne yazık ki yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu gerçekle yaşamanın en önemli yolu, hazırlıklı olmak. Bu zorlu gerçekle yüzleşirken, siyasi ve bireysel rant elde etmek yerine dayanışma içinde olmalıyız. Hep birlikte hareket ederek, muhtemel bir felaketi en az hasarla atlatmak için çaba göstermeliyiz. Önceliğimiz, yeni belediye binasını Mudanyamıza kazandırmak, depreme karşı dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak. Bunun için bilim ne diyorsa onu yapacağız. Hepimize tekrar geçmiş olsun” dedi.