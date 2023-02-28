Mudanya Belediyesi 'afet strateji planı' için çalışmalara başladı

Mudanya Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçe genelinde zemin ve yapı güvenliği konusunda harekete geçti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz ve Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ve teknik personelleri üniversite-yerel yönetim iş birliği için Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, Dr. Bahadır Yılmaz, Dr. Melih Sürmeli katıldı.

Mudanya’yı depreme hazırlamak ve akademik araştırmalar için ön görüşme yaptıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Depremler bir kez daha gösterdi ki deprem değil, güvensiz yapılar öldürüyor. Doğayla barışık, korunan bir yapılaşma ile birlikte birçok felaketin önüne geçme şansına sahibiz. Vakit kaybetmeden ilçemiz sınırları içerisindeki zemin ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle afet riski taşıyan bölgelerle ilgili çalışmaya başlayacağız. Afet risklerine karşı tedbirlerin alınması, güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir mekanların oluşturulması, fiziksel, sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalar, bilimsel yöntemler ve analizlerle Mudanya’nın röntgeni çekilecek. Kuracağımız Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde zemin ve üst yapıda en doğru, bilimsel, ahlaklı, ranta izin vermeden, bilimin öncülüğünde sağlıklı kentleşmeyi sağlayacağız” diye konuştu.