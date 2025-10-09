Mudanya Belediyesi 803 bin metrekare araziyi satıyor, Ak Parti İlçe Başkanı isyan etti

Mali çıkmazdaki Mudanya Belediyesi, köylerde bulunan belediye uhdesindeki 803 dönüm büyüklüğündeki 24 araziyi satışa çıkardı. Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, belediyenin bu vurgun kararını derhal durdurması gerektiğini belirterek ,"Toprak satılırsa gelecek de satılır. 112 futbol sahasına eşit arazi satılıyor. Burası Mudanya’nın nefesidir. Bugün bu toprakları "atıl" diyerek satmak isteyenler, yarın Mudanya’da üretimden, yerelden, kırsaldan bahsetme hakkını kaybedecektir" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Balkanı Arif Bayrak, "Mudanya kamuoyuna acil duyurumuzdur" adı altında yaptığı açıklamasıyla Mudanya’nın çeşitli mahallelerinde 24 parça toplam 803 bin metrekare arazinin satışı hakkında duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bayrak şunları söyledi: "Mudanya Belediyesi yönetimi, ne yazık ki son 11 yılda olduğu gibi, bir kez daha halkın malını, Mudanya’nın bereketli topraklarını satışa çıkarma hazırlığı içerisindedir. Ekim 2025 tarihli Belediye Meclis gündemine CHP grubu tarafından sunulan önergeyle, tamı tamına 803 bin 186 metrekare büyüklüğünde, yani 112 futbol sahasına eşit, devasa bir arazi parçası gözden çıkarılmıştır. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bizler, bu süreci büyük bir üzüntü ve halkımız adına endişeyle takip ediyoruz. Mudanya halkının en değerli varlıkları, şeffaflıktan uzak, istişaresiz ve hesapsız bir şekilde elden çıkarılmak istenmektedir. Çayönü, Yörükyenicesi, Emirleryenicesi, Söğütpınar, Yaman, Eğerce, Dereköy, Hançerli, Mesudiye, Çekrice, Trilye ve Balabancık’taki bu tarlalar, çiftçinin, köylünün, Mudanya’nın nefesidir. Bugün bu toprakları "atıl" diyerek satmak isteyenler, yarın Mudanya’da üretimden, yerelden, kırsaldan bahsetme hakkını kaybedecektir"

"Şeffaflık yok, hesap yok, istişare yok, sadece ‘sat-kurtul’ anlayışı var"

Belediyenin satılmak istenen arazileri atıl diye nitelendirdiğini belirten Bayrak, "Belediye yönetiminin bu satış kararındaki süreç, tam bir kapalı kapılar ardında yürütülmektedir. Ne muhtarlara sorulmuş, ne de arazilerin asıl sahibi olan köylüye bilgi verilmiştir. Maalesef satış kararı öncesi hiç sıkılmadan, bu parselleri "atıl" diye nitelendirerek değersizleştirmeye çalışıyorlar. Oysa sattıkları ve satmaya çalıştıkları yerler; köylümüzün en verimli, en değerli, yıllardır ekip biçtiği üretim alanlarıdır. Bu topraklar, Mudanya’nın gıda güvenliğinin, ekonomisinin ve geleceğinin teminatıdır. Mudanya halkının huzurunda soruyoruz, 803 bin metrekare arazi neden satılıyor, alternatif finansman kaynakları neden araştırılmamıştır? Bu parsellerin gerçekten atıl ve değersiz olduğunu kim, hangi bilimsel veriye dayanarak belirlemiştir? Satışlardan elde edilecek gelir hangi somut projelere, hangi kalemlere aktarılacaktır? Buna dair açık bir planınız var mıdır? Bu araziler satılmadan önce ilgili mahalle muhtarlarına danışıldı mı? Arazilerin bulunduğu köylerde yaşayan vatandaşların görüşü neden alınmadı? Daha önce Hasköy dahil satılan belediye arazilerinden ne kadar gelir elde edilmiştir? Bu gelirler şeffaf bir şekilde nerede kullanılmıştır?" şeklinde konuştu.

‘Gelen gideni aratıyor’ diyen vatandaşımız haklı

Belirtilen arazilerin satışına karşı çıktıklarını kamuoyu ile paylaşan Bayrak, "Mudanya, son on yılda yaşanan bu toprak satış furyasını çok iyi hatırlamaktadır. Hatırlayın geçmişte ‘bir karış mülkü sattırmam’ diyen CHP Belediyesi, bugün yüzlerce dönüm araziyi satışa hazırlıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Eski yönetimin Hasköy’deki kıymetli parselleri satmasını eleştirenler, bugün daha büyük bir araziyi, üstelik köylünün verimli toprağını satılığa çıkararak, maalesef ki gelenin gideni arattığı bir tabloyu önümüze sermektedir. Mudanya halkı kandırılmayı değil, katılımı ve şeffaflığı hak ediyor. Bizler, AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı ve Meclis Grubu olarak, bu satış kararlarına açıkça karşı çıkıyoruz. Mudanya’nın geleceğini birkaç yıllık bütçe açığını kapatmak uğruna feda etmenize asla izin vermeyeceğiz! Bu kararların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Şeffaflık ve istişare sağlanmadan atılacak her adımın karşısında duracak, gerekirse hukuki yollarla Mudanya halkının malına sonuna kadar sahip çıkacağız. Mudanya halkına çağrımızdır. Sahip çıkmadığımız her karış toprak, bir daha geri gelmeyecek şekilde elden gitmektedir. Bu satış oyununa sessiz kalmayın! Mudanya sizin, gelecek sizin, toprak sizin" diyerek açıklamasını sonlandırdı.