Mudanya Belediyesi çocukları şenlikte buluşturdu

Mudanya Belediyesi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel bir şenliğe ev sahipliği yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamaları, İskele Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle başladı, Mütareke Meydanı’nda devam etti. Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği, “Çocuk Şenliği” ise renkli görüntülere sahne oldu. Mudanyalı minikler, Mudanya Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, çocuk eğlence bandosu Bandoroll ile step- aerobik gösterisi, palyaço, animatörlerin performanslarıyla eğlenirken, sokak oyunlarına katılarak birlikte oyun oynamanın keyfini yaşadı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, etkinliğe katılarak çocukların bayramını kutladı. Başkan Türkyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçle kutlandığını vurguladı. Milli bayramların coşkusunun Mudanya’da artarak devam ettiğini kaydeden BaşkanTürkyılmaz, “Cumhuriyetimizin her günü çocuklarımıza aydınlık olsun. Bütün çocuklarımızı çok seviyoruz. Hepsine daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz” diye konuştu.