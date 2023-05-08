Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu ödülle döndü

Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu ve Çoksesli Çocuk Korosu, Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) 8. İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nden ödülle döndü. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ulusal ve uluslararası pek çok koronun katıldığı festivalde, sololu eser yorumlamada Çoksesli Çocuk Korosu başarı ödülünü alırken, çoksesli halk müziği yorumlama kategorisinde ise Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu başarı ödülünün sahibi oldu.

Şef Oylum Dil Bitir ve Mudanya’yı temsil eden ekibe teşekkür eden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mudanya Belediyesi olarak kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruma ve yaşatma kararlılığıyla sürdürdüğümüz projelerle sayısız ödül aldık. Şimdi de kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmaların da ödülle taçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm ekiple gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.