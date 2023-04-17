Mudanya Belediyesi muhtarları iftarda ağırladı

Mudanya Belediyesi Mudanya mahalle muhtarlarını, aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.

Mudanya Belediyesi’nin kadınların el emeği ürünlerini satışa sunabileceği, aile bütçesine katkıda bulunabileceği, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceği bir proje olarak hayata geçirdiği Hanımeli İmece Evi’nde muhtarlar ve eşleri iftarda buluştu. CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Arslanoğlu, meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm vatandaşlarımızla paydaş olduk. Yaptığımız hizmetlerle, sosyal, kültürel etkinliklerimizle belediyecilikte örnek çalışmalara imza attık. Gece gündüz demeden çalışarak bugünlere geldik. Temiz, dürüst ve ahlaklı belediyeciliği Mudanyamızda var ettik ve bu anlayışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah dualarımızı kabul etsin. Ramazanın güzelliklerini hemşehrilerimiz ile birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

İftarın ardından Mudanya Belediyesi Avukatı Sağra Sevinç tarafından muhtar eşlerine ve kadınlara kooperatifçilik konusunda bilgilendirme yapıldı.