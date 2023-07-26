Mudanya Belediyesi'nden muhtarlara teknolojik destek

Mudanya Belediyesi, halka daha iyi hizmet verebilmeleri adına gelen talepler istikametinde mahallelerde muhtarlara bilgisayar ve fotokopi makinesi dağıttı.

Mudanya Belediyesi, hem mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri, hem de belediye ile daha koordineli çalışabilmeleri adına muhtarlara ihtiyaç duydukları teknolojik desteği sağladı. Gelen talepler istikametinde Burgaz, Hançerli, Çınarlı, Yaman, Söğütpınar, Balabancık, Yörükyenicesi, Altıntaş, Kaymakoba ve Orhaniye mahalle muhtarlarına bilgisayar ve fotokopi makinesi hediye edildi.

Teknolojik cihazların kurulumu Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirken, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hemşehrilerime hizmet noktasında önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın talep ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim kapılarımız hemşehrilerime ve muhtarlarımıza her zaman açık. Hediye ettiğimiz bilgisayarları Mudanyalılara en güzel hizmetleri sunmak adına kullanacak olan muhtarlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.