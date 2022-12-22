Mudanya Belediyesi'nden öğrencilere fen bilimleri laboratuvarı

Her öğrencinin eşit fırsatlardan yararlanabilmesi için eğitime desteğini sürdüren Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Ortaokulu’nda hazırladığı tam donanımlı Fen Bilimleri Laboratuvarı törenle açıldı.

Mudanya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde her öğrencinin eşit fırsatlardan yararlanabilmesi için eğitime desteğini sürdürüyor. İlçe genelindeki okullarda bakım, onarım çalışmaları devam ediyor. Mudanya Belediyesi son olarak Halitpaşa Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda fen bilimleri dersi için laboratuvar hazırladı. Eğitime ve gelecek nesile büyük önem veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, laboratuvar sınıfının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Okul Müdürü Burhanettin Aydın, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaptı. Öğrenciler, Mudanya Belediyesi tarafından tam çerçevesinde hazırlanan laboratuvarda rahatlıkla fen deneyleri yapabilecek.

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Öğrencilerimizin öğrendikleri tüm konularla ilgili deneysel çalışmalar yürütmesi adına sağladığımız bu imkan çok önemli. Sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapılacağı araç ve gereçlerle donatılan laboratuvarlarımız, öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerilerine rehberlik edecektir” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Okul Müdürü Burhanettin Aydın, öğretmen ve öğrenciler de Başkan Türkyılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.