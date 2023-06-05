Mudanya Belediyesi'nden parke çalışması

Mudanya’da ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için üst yapıya önem veren Mudanya Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bademli, Hasköy, Hançerli ve Esence’de toplamda 8 bin metrekare alanda parke çalışması başladı.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde belirlenen programlarda birçok mahallede eş zamanlı olarak parke ve yol açma çalışmalarına başladı. Bademli, Hasköy, Hançerli ve Esence mahalleleri beton parke çalışmalarıyla yenileniyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mahalle farkı yapmadan ilçemizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Mudanyalı hemşerilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza sağlıklı ulaşım şartları sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.