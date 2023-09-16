Mudanya Belediyesi'nden sünnet şenliği

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen “Sünnet Şenliği” yoğun katılımla Güzelyalı Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi. Şenlikte bir araya gelen sünnet çocukları aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi.

Mudanya’da sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği proje ve çalışmalara hız kesmeden devam eden Mudanya Belediyesi, düzenlediği sünnet şöleni ile çocukların mutluluğuna ortak oldu. Mudanya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sünnet ettirilen çocuklar, aileleri ve yakınları ile birlikte doyasıya eğlendi. Düzenlenen şenliğe, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri ile sünnet aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göynüklü Yeni Cami Hatibi Haydar Aydın tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan sünnet şenliğinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Sünnet çocuklarıyla yakından ilgilenen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bugün çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluklarına ortak olup, sevinçlerini paylaştık. Tüm sünnet çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi. Gün boyunca kendileri için kurulan özel platformda gönüllerince eğlenen sünnet çocukları, patlamış mısır ve pamuk şekerlerinde tadına baktı.