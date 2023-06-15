Mudanya Belediyesi, vakfa devredilen bina için hukuk mücadelesini kazandı

Mudanya Belediyesi, belediye mülkiyetinde olmasına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbut Bahram Vakfı’na devredilen Zabıta Müdürlüğü binası ile ilgili açtığı iptal davasını kazandı. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Belediye Başkanlığı adına kayıtlı binamızın ne olduğu belirsiz bir vakfa hukuksuzca devredilmesine izin vermedik” dedi.

Mudanya Belediyesi; mülkiyetinde bulunan Zabıta Müdürlüğü binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbut Bahram Vakfı’na devredilmesi ile ilgili davayı kazandı. Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında, Bahram Vakfı adına olan tapu kaydını iptal ederek, Mudanya Belediyesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmaz üzerinde bulunan “eski eser” ve “2. Derece Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin devamına hükmetti. Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 6 Kasım 2020 tarihinde belediyeye ait taşınmazı mazbut Bahram Vakfı’na devrettiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, hukuksuz devir işlemine karşı dava açtıklarını hatırlatarak, “Resmi kayıtlara göre 1163 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz Mudanya Belediyesi’nin ilk hizmet binasıdır. Belediye binası 1340 yılında istimlak edilerek 1341 yılında esaslı bir tamir olmuştur. Zabıta Müdürlüğü binası vakıf kültür varlığı olduğuna ilişkin araştırma yapılmaksızın tescil işlemi yapılması mevzuata aykırıdır. Belediye Başkanlığı adına kayıtlı binamızın ne olduğu belirsiz bir vakfa hukuksuzca devredilmesine izin vermedik. Mudanyamızın ve Mudanyalıların hakkını daha önce de olduğu gibi korumaya devamedeceğiz” diye konuştu.