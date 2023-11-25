Mudanya Cumhuriyet Gençliği Spor ve Kültür Evi açıldı

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesinde ilçe postane binasının yanında bulunan alanı Cumhuriyet Gençliği Spor ve Kültür Evi olarak hizmete açtı.

Daha önce futbol sahası olarak kullanılan alan, ihtiyaçlar doğrultusunda basketbol, voleybol ve tenis sahası olarak düzenlenirken, gençlerin sosyalleşip kültürel faaliyetlere katılabileceği bir merkez olarak kente kazandırıldı. Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sadece sözle değil icraatlarımızla, çok çalışarak, üreterek halkımıza hizmet ederek, Cumhuriyete sahip çıkacağımıza inanıyoruz. Mudanya yeni tesisleriyle, kreşleriyle, parklarıyla, spor ve kültür merkezleriyle yine yatırımda lider olmaya devam edecek. Tesisimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyet gençlerine armağan olsun. Mudanyamızın gençleri bilgili, kültürlü ve sağlıklı bir nesil olarak geleceğe hazırlanacak” diye konuştu.