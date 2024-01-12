Mudanya'da 1 milyon lira değerinde elektronik sigara likidi ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektronik sigara likidi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerince sürdürülen kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Güzelyalı Mahallesi’nde bir apartmanın altında bulunan depoda elektronik sigara likidi imalatı yapıldığına yönelik emniyet güçlerinin şüphesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, toplamda 30 bin adet kutu, 18 bin adet yapışkanlı etiket, 5 bin adet klipsli poşet, bin 3 yüz adet 10 ve 30 mililitrelik doldurulmaya hazır boş şişe, 162 litre gliserin, 65 litre mono proplin sıvı, 2 litre sıvı, 4 kilogram tatlandırıcı toz, 23 adet anason ve bin adet doldurulmuş likit şişe ele geçirilirken, E.Z. (35) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen likidin piyasa değenin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.