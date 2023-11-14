Mudanya'da alpagut rüzgarı esti

2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası, çeşitli illerden gelen 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mudanya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası’nın açılış töreninde konuşan Türkiye Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, "Cumhuriyetimizin 100 yılına ithafen, 2023 faaliyet programımızda yer alan Alpagut Türkiye Şampiyonası 25 il, 33 kulüp ve 250 sporcumuzla yapıyoruz. Şampiyonaya katılmak üzere yola çıkan Adana’da geçirdikleri kaza sebebiyle aramızda olamayan Hatay Reyhanlı Spor Kulübümüze geçmiş olsun. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 25 hakemin gözetiminde Ayça, Batur, Caymaz, Gurşak ve Kaçut olarak 5 sistemde ter dökecekler. Aramızda bulunan Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz ve Baş Hakem Rafig Gasımov’a, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü İlçe Müdürü Çağlar Yeni’ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yunus Kaldırım’a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Emre Solak’a Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a, Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül ve Lafonten Oteller zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çetin hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

2023 ALpagut Türkiye Şampiyonası sistem sonuçları ise şöyle sıralandı;

"Genel Klasman turnuva galibi: 1. Harb-iş Spor Kulübü, 2. Altın Yumruk Spor Kulübü ve 3. Aksu Spor Kulübü. Ayça: 1. Harb-iş Spor Kulübü, 2. Bushido Spor Kulübü, 3. Göktürk Spor Kulübü ve 4. Balık Adamlar Spor Kulübü. Batur: 1. Sabakido Spor Kulübü, 2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü, 3. Anatolia Spor Kulübü ve 4. Şahin Ergin Spor Kulübü. Caymaz: 1. Altın Yumruk Spor Kulübü, 2. Aksu Spor Kulübü, 3. Arena 14 Spor Kulübü ve 4. Trakya Uzakdoğu Sporları Kulübü. Gurşak: 1. Nallahan Spor Kulübü, 2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü ve 3. Sabakido Spor Kulübü. Okçuluk: 1. Yıldırım Spor Kulübü, 2. Sabakido Spor Kulübü, 3. Aksuspor Kulübü ve 4. Şahin Ergin Spor Kulübü."